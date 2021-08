Teaduslik-tehnoloogiline progress on andnud meile ligipääsu energiaallikatele, mille kasutamisel pole meil looduslikke konkurente. See on taganud meie kultuurilise arengu, hariduse ja teaduse võidukäigu, ühiskonna keerukamaks muutumise. See on teinud meid massiivseks, rohkearvuliseks ja mugavaks.