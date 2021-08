Välismaa lühiuudised

Julgeolekuamet hoiatas rahutuste eest Leedus

Vägivaldsete rünnakute oht meeleavaldustel on praegu suur, hoiatas eile Leedu julgeolekuamet. «Viimasel ajal köidavad sellised üritused Leedus peale rahumeelsete osaliste ka propagandiste ja poliitilisi äärmuslasi, Kremli ja Minski valitsevate režiimide pooldajaid, samuti isikuid, kes pooldavad vägivalda,» öeldi julgeolekuameti hinnangus. Julgeolekuamet juhtis hinnangus tähelepanu sellele, et koroonapandeemia ajal on elavnenud vandenõuteooriad totaalsest kontrollist, umbusk riigi suhtes ning meeleavaldused avaliku ja eraelu piirangute vastu. BNS