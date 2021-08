Koroonaviirusest tingitud tervisekriisi kontekstis on ühiskonna tähelepanu suunatud esmajoones muutustele suremuses ja see on ka loomulik. Üheks levinud meetodiks on surmade arvu võrdlemine koroonaviiruse levikust mõjutatud ja sellele eelnenud aastate samade nädalate ja kuudega. Samasugust analüüsi saab aga teha ka teise olulise rahvastikuprotsessi, sündimusega. Vaatlengi pandeemia mõju sündide arvule Eestis ja mitmetes teistes riikides.