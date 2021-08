Kuna palatis tualetti ei olnud, jäi Merilyn üksi olles kord ka tõsiselt hätta. «Mul oli nii vaja tualetti minna, aga laps oli rahutu ja ma palusin ämmaemandat, kas ta oleks nõus korra last hoidma. Aga tema ütles ei, nemad kindlasti seda ei tee, see on sinu laps ja saad ise hakkama. Nii pidingi kannatama veel kaks tundi, enne kui minna sain.»

Merilyn muretses ka imetamise õnnestumise pärast, et see ei saaks haiglast lahkumisel takistuseks: «Esimese lapse toitmisega oli mul probleeme. Teise lapsega mõtlesingi, et olgu ta kasvõi 24 tundi rinnal, aga peaasi, et ta ei võtaks kaalus alla ja saaksime kiiresti koju. Nii oligi laps pea 70 protsenti ajast mul rinnal. Magasin kahe öö peale kokku vist viis-kuus tundi, pidevalt oli ärevus sees. Koju jõudes pinge langes ja sain kurnatuse lõpuks välja magada.»

Parim aeg perelisaks

Tartus elava Paula Otsa (30) perre sündis esiklaps mullu novembri lõpus. Lapseootusest sai ta teada vahetult peärast esimeste koroonapiirangute algust aprillis. «Rasedus tuli kohe, kui otsustasime, et nüüd on luba antud. Otsus ise sai vastu võetud veidi varem, uue aasta algul. Jäin kohe eriolukorra algusest kodukontorisse ja käisin varavalges hommikuti pikkadel jalutuskäikudel, sest kergliiklusteed olid siis inimtühjad. Ühel hetkel ei suutnud ma enam hommikuti jalutama minna. Väsimus murdis ja iiveldama ajas ka. Peagi selgus, et olin juba kuus nädalat rase.»

Paula Otsa FOTO: erakogu

Samas arvab Paula, et koroona tõttu ei oleks nad oma otsust muutnud. «Tegelikult oli vaat et ideaalne aeg rase olla. Olin kodukontoris ja sain puhata, nii et see töötegemist ei mõjutanud. Töötan lasteaias ja kohapeal oleks kindlasti üsna raske olnud. Kodus sain aga planeerida enesetunde järgi, millal midagi teen. Ka peale sünnitust oli hea, et polnud külaliste laviini. Olin kaks ööd oma beebiga kahekesi peretoas ja kohanesime seal üksteisega,» kirjeldab ta koroona positiivseid mõjusid.

Sünnitusest on Paulal samuti vaid head mälestused. «Mees sai sünnitusel kaasas olla, aga see oli üsna lühike aeg, sest hommikul kell 8.10 olin veel kliinikumi parklas ja kell 9.07 oli beebi kohal. Õnneks lubati meil veidi kauem koos sünnitustoas olla. Vahetult enne sünnitust oli ju otsustatud, et isad enam perepalatisse ei saa. Kuigi kõik läks kiiresti ja hästi, oli mehe kohalolek sünnitusel ikkagi ääretult oluline.»

Teatas lapseootusest pulmapäeval

Nõo vallas elava Kristin Perna (23) esiklaps sündis mullu detsembris. Pere sai lapseootusest teada samuti esimese laine piirangute ajal aprillis.