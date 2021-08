«Ida-Virumaa on sotsiaalne labor, kus on kaalul kogu Eesti tulevik»

See näitus on osa palju suuremast uurimisprojektist, mille eesmärk on mõista kuidas elavad inimesed kahanemise (ingl k decline) kontekstis; näitusel nähakse seda konkreetse, majandusliku, ökoloogilise ning antropoloogilise olukorrana. Ent selle laiema projekti raames on tehtud mitmeid intervjuusid ja üritatud välitöö raames seda fenomeni ka laiemalt mõtestada – läbi kõiksugu koostööde.

Me keskendusime praegusele olukorrale Ida-Virumaal ja selle tõttu on loogiline teha näitus Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumis. See regioon kannatab moodsa progressi kahjulike kõrvalmõjude käes juba sada aastat. See on ka poliitiliselt hüljatud regioon. Selles mõttes on näitus ise tõepoolest ka teatav sekkumine väljale, võimalus testida, mida me oleme teada saanud ja tuua inimesed siia kohale, algatada arutelusid.