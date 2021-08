Eesti naised on väge täis. ­Eelmisel nädalal kirjutasin, et Eesti on 27 Euroopa riiki hõlmanud uuringu kohaselt riik, kus peetakse kõige sagedamini ideaalseks kolme või enamat last peres. Ühtlasi leidis kinnitust, et Eesti naised ei tee pelgalt sõnu, vaid ka julgeid tegusid. Kolmandate laste buumist, mis tipnes 2018. aastal, on paar aastat hiljem kujunenud neljandate laste buum – 2020. aastal sündis koguni 34 protsenti enam pere neljandaid lapsi kui 2016. aastal.