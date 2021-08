Välismaa lühiuudised

Poola kuulutab piirialal välja eriolukorra

Poola valitsus palus eile riigi presidendil kuulutada Valgevene piiril rändevoo tõttu välja eriolukord, mis kehtiks 30 päeva, annaks võimudele suuremad volitused jälgida ja kontrollida piirialal inimesi ning keelaks seal meeleavaldused. Viimastel kuudel on tuhanded migrandid ületanud Valgevene piiri Leetu, Lätti ja Poolasse. Varssavi on nimetanud Valgevene samme hübriidrünnakuks terve Euroopa Liidu vastu ja on saatnud 2000 sõdurit piirivalvuritele appi. Samuti on alustatud okastraataia ehitamist piirile. AFP/BNS