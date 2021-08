Eesti lühiuudised

Kaitsevägi plaanib jõuda täieliku vaktsineerimiseni

Kaitsevägi plaanib jõuda ­täieliku vaktsineerimisega võimalikult 100 protsendi lähedale. Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm ütles, et praeguse seisuga on ministeeriumi valitsemisala inimestest vaktsineeritud üle 91 protsendi. Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem sõnas, et praeguse seisuga on kaitseväes vaktsineerimata umbes 400 inimest. Neist osa pole jõudnud vaktsineerida, osa on puhkusel, osa lapsehoolduspuhku­sel ning mõni on ka ­vaktsineerimise vastu. 13. septembriks peavad kõik kaitseväe töötajad esitama tõendi vaktsineerimise, viiruse ­läbipõdemise või meditsiiniliste probleemide kohta. BNS

Nõukogu valis Agris Peedu PERHi juhiks tagasi

Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) nõukogu valis haigla senise juhi Agris Peedu (pildil) üksmeelselt teiseks ametiajaks tagasi. Agris Peedu vastu kandideeris lõppvoorus PERHi psühhiaatriakliiniku juhataja Kaire Aadamsoo. Peedu valiti PERHi juhiks tagasi teisel katsel, esimesel korral, 25. augustil ei valinud nõukogu veel kedagi ära. Nõukogu esimees Georg Männik põhjendas Peedu jätkamist sellega, et koroonaviiruse kolmandasse lainesse sisenemisel vajab haigla stabiilsust, samuti seisab ees uute kliinikute ehitamine. PM

45 arvutit antakse täna ettevõtjate annetusena üle Sillamäe koolilastele.

Täna heisatakse teadmistepäeva puhul lipud

Täna heiskavad kooliaasta ­alguse puhul kõik riigi- ja kohaliku omavalit­suse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud Eesti lipud. Kooliminejaid on oodatud tervitama Eesti lipu heiskamisega ka kõik kodumajapidamised, ettevõtted ja organisatsioonid. Traditsiooniliselt algab 1. septembril kool. Teadmistepäeval osutatakse erilist tähelepanu kooliminejatele ja õpetajatele.

Eestis õpib üldhariduskoolide statsionaarses õppes hinnanguliselt 156 000 õpilast. Kutseõppes õpib veidi üle 25 500 õpilase. Lipud heisatakse hiljemalt kell kaheksa hommikul ja langetatakse päikeseloojangul. Kui lippu ei langetata, tuleb seda pimedal ajal valgustada. PM

Covid-19 põdenud inimesi oodatakse vaktsineerima

Viiruse läbi põdenud inimestel on soovituslik end ühe doosiga vaktsineerida ja seda üldjuhul kuuendal kuul pärast tervenemist ning seega peaksid talvel ja kevadel Covid-19 põdenud inimesed end vaktsineerima. Vaktsineerida on veel olulisem, kui läbipõdemisest on möödunud üle poole aasta, teatas sotsiaalministeerium.