Ainus presidendikandidaat Alar Karis valiti eile riigikogus taasiseseisvunud Eesti viiendaks presidendiks 72 poolthäälega. See oli esimene kord, kui president valiti ära riigikogu teises voorus.

Teiseks vooruks ehk presidendivalimiste teiseks ­päevaks oli esmaspäevane ärevus ja ­elevus asendunud rahulikuma meeleoluga ning ka koalitsiooni­poliitikud väljendasid vastustes kindlamalt arvamust, et president valitakse ära.

Nagu esmaspäeval, polnud eilegi kohal Siim Kallast (Reformierakond) ja Isamaa fraktsiooni juhti Helir-Valdor Seedrit, kes on mõlemad haiglas. Samuti otsustas EKRE, et jätkab sama liini mis ­esimeses voorus ehk ei võtagi oma sedeleid välja.

Toetust Alar Karisele oli aga tunda rohkem kui eelmisel päeval. Kui eile hommikul olid kõik koalitsiooni­saadikud andnud oma allkirja Alar Karise ülesseadmiseks riigi­kogu teises voorus, kohtus Karis veel kord Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooniga, et oma vaateid selgitada. Pärast kohtumist oli sotside retoorika muutunud ja nad teatasid, et Karise taga on suurem osa fraktsioonist.