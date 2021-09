Endel Talvik: ajast, kellast ja meelest psühholoogi pilguga

Märkamatult on maailmas kehtestatud kellade diktatuur ning kõike kontrollivad tähtajad ja kokkulepped. Me tõuseme aja peale, viime lapsed kooli õigeks kellaajaks ja jõuame enamasti õigeks ajaks veel isegi tööle. Efektiivsus, kasum ja muud majandusnäitajad – kõik on seotud ajaga. See toob kaasa vajaduse ja soovi aega kontrollida ja mõõta ning järjest paremini kasutada.