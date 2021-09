Praeguseks on majanduskeskkonna stabiilsuse kõrval saanud ettevõtetele palju olulisemaks ligipääs tehnoloogiale ning oskustööjõule. Just see, oskustööjõud, on esimene küsimus nii ettevõtete tegevuse laiendamisel kui ka uuendustes. Tööjõu nappus on tekitanud palkade kiiret kasvu, mis on ka välisettevõtete Eestis äriliselt ellujäämise küsimus. Kaugemates kohtades lisandub sellele sobiva tööjõu leidmise ja hoidmise probleem.