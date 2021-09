Väliskapitalile rajatud ettevõtte vaade ei ole juba ammu kohalik. Linda Nektari koostööpartnerid on tuntud rahvusvahelised kontsernid ning ettevõte on noteeritud Tallinna börsil Nasdaq First Northi nimekirjas. Usun, et sellise ettevõtte paiknemine Antsla vallas on kasvatanud piirkonna rahvusvahelist tuntust ja usaldust nii ettevõtlus- kui ka elukeskkonnana.