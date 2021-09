Välismaa lühiuudised

Leedu kohus lükkas tagasi Kirkorovi kaebuse

Leedu kõrgeim halduskohus lükkas eile lõplikult tagasi Vene poplaulja Filip Kirkorovi kaebuse migratsiooniameti viieaastase sisenemiskeelu kohta. Otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu. Vilniuse ringkonna halduskohus keeldus 14. juunil rahuldamast Kirkorovi kaebust tema Leetu sisenemise keelu kohta, mispeale Kirkorov pöördus edasi kõrgeimasse halduskohtusse. Kirkorovil on Bulgaaria ja Venemaa topeltkodakondsus. Leedu siseministeerium lisas Kirkorovi 19. jaanuaril riiki sisenemise keelu all olevate isikute nimekirja, viidates sellele, et ta on õigustanud Krimmi okupatsiooni. BNS