Eesti lühiuudised

Prokuratuur saatis riigivastasuses süüdistatava aktivisti kohtu ette

Prokuratuur saatis 18. augustil riigivastasuses süüdistatava Sergei Seredenko (pildil) süüasja kohtusse. Kuigi mehe advokaat ei soostunud kriminaalasja detaile kommenteerima, kinnitas ta, et Seredenko end süüdi ei tunnista. Ka prokuratuur ei jaga süüdistuse täpsemaid detaile, kuid viitab, et Seredenko oli kontaktis Venemaa eriteenistusega. Praegu vahi all viibiv Kremli-meelne aktivist soovib siiski osaleda tänavustel kohalikel valimistel. Kui Seredenko suhtes pole valimispäevaks jõustunud süüdimõistev kohtuotsus, on tal seaduse järgi võimalik valimistel kandideerida. Kaitsepolitsei pidas Seredenko kinni märtsi alguses ja sellest alates on ta vahi all. ERR

Karise jätkamine aukonsulina on küsimärgi all

Presidendiks valitud Alar Karis on Tšiili aukonsul Lõuna-Eestis, tema jätkamine selles ametis sõltub tema enda või siis Tšiili riigi otsusest. Karis sai Tšiili aukonsuliks Tartu Ülikooli rektorina 2010. aastal. «Välisministeeriumi praktika on, et võimaliku huvide konflikti vältimiseks kõrgeid riigiametnikke välisaukonsuliteks ei määrata. Erandina võib määrata välisaukonsuliteks inimesi riigiteenistuses, kes töötavad õppe- või teadusasutustes,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja. BNS

930 portsjonit tasuta suppi jagas Tallinna Mustamäe linnaosavalitsus lõppenud suvel lastele.

Valga haiglas tekkis koroonakolle

Valga haiglas nakatus koroonaviirusega viis patsienti ja kuus töötajat. Kolle tekkis haigla siseosakonnas. Lisaks teadaolevatele viiele nakatunule patsientide hulgas on kümme patsienti karantiinis ja ootavad testitulemusi. Haigla juht Apo Oja lausus, et viiest koroonaviirushaigusesse haigestunud patsiendist kahel on hingamisraskused, kolmel koroonast tulenevaid vaevusi ei ole. Kõik viis on eakad patsiendid. Kuidas viirus haiglasse jõudis, ei ole täpselt teada. Neljal töötajal oli kokkupuude pere- või sõpruskonnas. Haiglasse võis viirus sattuda nakatunud abiarsti kaudu või Helme pansionaadist tulnud patsiendiga. Lõuna-Eesti Postimees

Võõra tõendi kasutamine võib tuua trahvi