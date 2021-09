Seksikas padjasõda ja popcorn

Kui otsida hea stiilitunnetuse ja hiilgava ärivaistuga moemässajat Eesti talentide hulgast, väärib seda tiitlit kindlasti just Kriss Soonik. Tema viimast moeüritust sobib kokku võtma publiku seast lausa kolm korda kuuldud hüüatus: «See on kõige ägedam moe-show, mis ma kunagi näinud olen!» Mida see siis õigupoolest tähendas? Midagi tõeliselt uljast.