Appi - sügismasendus! Kuidas sellest võitu saada?

«Ei, ma ei taha kuskile tulla – mul on sügismelanhoolia...»

Kui sina oled see, kes nii tunneb, siis pole sa ainus. Meie laiuskraadil on inimesi, keda kimbutab sügismasendus, väga palju. Suvest on väsimus, sooja kadumisest ahastust, algavast tõsisest ajast stress, külma ees hirm. Aga mis siis viga on?

Otseselt nagu põhjust polegi! Ometi aga on energia läinud ja tuju ämbri põhjast eriti kõrgemale ei kerki.

Õnneks on see olukord muudetav. On hulk kavalaid nippe, mis mitte ainult ei kergita tuju tagasi suvisele rõõmulainele, vaid laevad meid pikaks ajaks positiivsusvitamiinidega, mis aitavad kevadeni optimismi ja tervist säilitada.

Suhtlemine laeb