Eesti gurmaanid on tõenäoliselt kogu maailma kõige tülikamad kliendid. Nad tahavad uusi kohti ning juba tuttavast tipptasemest ei viitsi eriti vaimustuda. Seevastu Itaalias on nii mõnigi paik uhkusega sama juba mitmendat põlvkonda ning söögisaalid ikka ja alati rahvast tulvil. Samasuguse saatusega kohti, mida inimesed aastaid armastaks, on siin kandis vähe, kuid Müüriääre kohvik on üks neist.