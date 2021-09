Läinud kesknädalal – just loomaaia sünnipäeval – koorus troopikamaja inkubaatoris imepisike müürigeko. Vahetult pärast koorumist õnnestus loomaaednikel teda näpuotsal istumas pildistada, kuid nüüd on loomake nii vilgas, et talle toiduks pisikesi kilke pannes peavad talitajad väga ettevaatlikud olema, et ta terraariumist välja ei hüppaks.