Tammeka võitleb liigasse jäämise nimel

See nimi pole eesti jalgpalluritele võõras, kuid tartlasi tuleb Kalašnikovs päästma esimest korda.

Nukker tabeliseis

Ja päästmist Tartu esindusmeeskond selgelt vajab, sest on tabelis viimasel kohal ning 21 mängust võitnud vaid kolm. Teatavasti langeb meistriliigas viimase koha meeskond esiliigasse ja hooaja lõpuni on klubidel jäänud üheksa mängu. Tammeka tegevjuhi Kristjan Tiiriku sõnul ei sündinud peatreeneri vahetuse otsus kergelt.

«See mõte ei olnud pikalt õhus, viimase aja tulemused on olnud sellised, nagu on, aga muret tekitas pigem see, et lähikonkurentidele ei suudetud vastu saada,» selgitas Tiirik. «Kaalusime kõiki variante, koos Kaidoga ja ilma temata.»

Esmalt arutas võimalikke otsuseid juhatus, siis arutleti variante Kaido Koppeliga. Tammeka meeskond sai lõplikust otsusest teada esmaspäeval.

Kaido oli siiski valmis meeskonnaga lõpuni minema ja oleks tahtnud tiimi ise põhjast välja tuua, rääkis Tammeka tegevjuht Kristjan Tiirik.

«Oli näha, et peatreeneri ja meeskonna kooskõla polnud eelmiste aastatega võrreldes enam sama ja platsi peal asjad ei toiminud. Tahtsime, et meeskond saaks uue hingamise, kuigi Kaido oli siiski valmis meeskonnaga lõpuni minema,» rääkis Tiirik.

Koppel nentis, et lahkuminek oli sõbralik, kellegagi nugade peale ei mindud. «Me ikka vestlesime, otsus ei olnud sirgjooneline. Juhatus tegi muutuse ja sain mängijatega kokku, et soovida neile kõigeks edu,» ütles ta.

«Kõige suurem tulemuste mõjutaja on olnud pidev koosseisu muutumine. Sel aastal tuli erinevatel põhjustel tihti koosseisu muuta. See tegi asja keerulisemaks, aga pole mingil juhul vabandus kehvadele tulemustele,» selgitas Koppel.

Tal polnud enda sõnul mängijatega probleeme ning kogu hooaeg oli õpetlik. «Ma plaanin teha analüüsi, mida oleks saanud treenerite tiimiga täpsemalt ja paremini teha, et meeskonna efektiivsust parandada. Aga mul pole kellelegi etteheiteid, Kõik andsid endast niipalju, kui oli anda» tõdes ta.

Edasised plaanid

Kuigi eesmärgid sel hooajal ei õnnestunud, on igast asjast Koppeli sõnul midagi õppida. «Ma ei öelnud mängijatele hüvasti, vaid nägemist. Me kindlasti kohtume kas tööalaselt või vabal ajal. Tammekas on väga ägedad inimesed,» lisas ta.

Millised on aga edasised plaanid? Sellest on tema sõnul veel vara rääkida, sest esmalt plaanib Koppel keskenduda perele, kelle jaoks on siiani tippspordi arvelt olnud vähem aega. «Mul on eraelus asjad hästi, aga tahaksin nüüd rohkem tuttavaks saada lapse ja naisega, kes on esialgu meeldiva mulje jätnud,» muigas ta.