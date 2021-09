Välismaa lühiuudised

USA ülemkohus ei blokkinud abordiseadust

USA ülemkohus andis kolmapäeval abordivastastele tähtsa võidu, keeldudes blokkimast Texase osariigi seadust, mis keelab kõik abordid pärast kuuendat rasedusnädalat. Abordiõiguse eest võitlevad kodanikuühendused pöördusid esmaspäeval seaduse tühistamiseks ülemkohtusse. Kohus ei langetanud otsust seaduse põhiseaduslikkuse kohta, kuid viitas «keerulistele ja uutele protseduurilistele küsimustele», mille tõttu otsustati jätta seadus edasiste kohtumenetluste ajaks jõusse. Seadus, mille Texase vabariiklasest kuberner Greg Abbott mais allkirjastas, keelab abordi, kui on juba võimalik kuulda loote südamelööke, ehk tavaliselt kuuendal rasedusnädalal, mil paljud naised ei teagi veel, et ootavad last. Seetõttu on seda hakatud nimetama «südamelöökide seaduseks». Abort pole lubatud isegi siis, kui naine jäi rasedaks alguse intsesti või vägistamise tagajärjel. Ainus erand on oht ema tervisele. Seaduses on ka säte, mille alusel ootab ebaseaduslikest aborditegijatest teatajaid rahaline tasu. Samasugune seadus on vastu võetud rohkem kui kümnes vabariiklaste juhitavas konservatiivses osariigis, aga kõigil juhtudel on kohus selle jõustumise peatanud. AFP/BNS