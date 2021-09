Fotokuu biennaal ise on muidugi suurem kui Foto Tallinn, samas ei oleks kunstifestival ilma avaürituseta mõeldav. Mess juhatab sisse järgnevad üritused ning ühtlasi häälestab laiemalt ülejäänud biennaali lainele: peale messi on homsest Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis avatud ka biennaali peanäitus «Intensiivsed paigad» ning 26. septembril algab Sõpruse kinos filmiprogramm «Diploopia». Toimub ka sümpoosion Kai keskuses, lisaks on lubatud väiksemaid satelliitüritusi. Uurisin Foto Tallinna kuraatori Isabella van Marle ja messi peakorraldaja Kadi-Ell Tähiste käest, mida sellelt avaürituselt oodata võiks ja mida see kõik tähendab.