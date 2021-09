Mare Olev, õpilastele ja kolleegidele Mari, on olnud Paides laste, noorte ja täiskasvanute kunstiõpetaja üle 30 aasta, tegutsedes organisatsioonis, mis on kandnud aja jooksul selliseid nimetusi nagu Paide pioneerimaja, Järvamaa huvikeskus ning 2019. aastast Paide kunstikool. Lisaks on ta töötanud näiteks teatrikunstnikuna Paide kultuurimajas ning plakatikunstnikuna kinos Aurora, saavutanud auhinnalisi kohti ning võitnud riiklikke preemiaid. Ühesõnaga, tõeline Paide kunstihing.