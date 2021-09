Reisimine on taas ellu ärkamas. Estraveli andmeil on kiiremini suurenenud eraisikute poolt tehtavate reiside arv, paljud potentsiaalsete kaugreiside sihtmaad on aga jätkuvalt turismiks suletud. Foto Remo Tõnismäe,Postimees FOTO: Remo Tõnismäe FOTO: Remo Tõnismäe

Mu tuttav jõudis paari päeva eest pärast enam kui pooleteiseaastast pausi taas Taisse. See polnud just lihtne, sest paberimajanduslik maadlus saatkonnagagi võttis aega nädalaid. Pea iga päev saabus meil, kus teatati, et mõni tõend või foto on osutunud nõuetele mittevastavaks, mistõttu taotlus riiki sisenemise loa saamiseks on taas kõrvale heidetud.