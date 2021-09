Maaomanik sulges Tartu maratoni raja

Kui korraldajad maaomanikuga kokkuleppele ei saa, tuleb leida uus rada nii tuleval talvel suusamaratonile kui ka kahe nädala pärast toimuvale rattamaratonile. Jutt käib kahest lõigust kohe maratoniraja alguses. Üks neist on kiire laskumine Ansomäel, mis lõpeb järsu pöördega. See on ohtlik koht, kus on toimunud suuri kukkumisi. Algajal suusatajal võtab see laskumine põlve värisema.