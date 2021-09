Tallinna filmilinnaku saatus selgub septembris

Tänavu mais läbis riigikogus esimese lugemise riiklikult tähtsate kultuuriobjektide pingerida, kuhu praegu kuulub neli objekti. Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Aadu Must kinnitas Postimehele, et tõepoolest on olnud mõtteid lisada filmilinnak tähtsate kultuuriobjektide hulka. «Seadus seda ei takista – objektide arv nimekirjas ei ole piiratud. Kuluaarides räägitakse ka seda, et võimalik on mõne objekti (kooskõlastuse või lubade tõttu) venima jäämine. Seetõttu öeldi ka filmilinnaku idee välja,» sõnas Must.