Eesti lühiuudised

Kaitsevägi plaanib saata Mosambiiki õigusnõunikke

Kaitseministeerium küsib riigikogult mandaati saata kuni viis kaitseväelast Mosambiiki Euroopa Liidu väljaõppemissioonile EUTM Mozambique. Praegu plaanib kaitsevägi missioonile saata õigusnõunikke, kuna see on missioonil üks väheseid ametikohti, kus ei nõuta portugali keele oskust. «Kaitsevägi on valmis panustama võimekustega, mida meilt küsitakse. Küll aga on enamikul ametikohtadel nõudeks juhtriigi ehk portugali keele oskus,» ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. «Seetõttu saab kaitsevägi hetkel panustada neile vähestele ametikohtadele, kus keelenõuet ei ole.» BNS

Kallas ühines üleskutsega afgaani naiste kaitseks

Eesti ja Läti keeleauhinna pälvis Lembit Vaba

Eesti välisminister Eva-Maria Liimets ja Läti välisminister Edgars Rinkēvičs kuulutasid laupäeval Tallinnas Eesti ja Läti keeleauhinna võitjaks Lembit Vaba (pildil). Vaba on keeleteadlane, kauaaegne Eesti Keele Instituudi vanemteadur, Emakeele Seltsi auliige ja Läti Teaduste Akadeemia välisliige. Vaba on tegutsenud nii põhja- kui lõunanaabri juures teadlase ja õppejõuna ning pälvinud Balti Assamblee teadusauhinna balti-läänemeresoome keelekontaktide ja keelte sõnavara ajaloo uurimise eest. Keelauhinna võitja saab 3000-eurose preemia. PM

Riigikontroll: riigieelarve koostamine jätab soovida

Riigikontrolli auditiosakonna peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen leiab, et riigi eelarvestamise valdkonda on ebaõnnestunult reformitud ja rahandusministeerium ei järgi eelarve seletuskirja koostamisel isegi enda seatud põhimõtteid. Metsalu-Nurminen avaldas riigikontrolli blogis postituse vastuseks rahandusministeeriumi endisele asekantslerile Dmitri Je­gorovile, kes leidis, et eelarve vigu ei tasu üle tähtsustada, kuna raha pole kõrvale kanditud. Metsalu-Nurmineni sõnul aga ei saagi olla etteheiteid raha kasutusele, kui eelarve on nii üldine, et selle vastu eksimiseks peab lausa vaeva nägema. PM