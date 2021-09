Alar Karis jättis ERMi kolleegidega hüvasti

Karis soovitas ERMi tulevasele juhile enne otsuste tegemist võtta aega, et aru saada, mida muuseum tänapäeval tähendab. «Eks see oli kultuuriline šokk paljudele, kes siia tööle tulid. See on hoopis teistsugune maja, kui seda oli Veski tänava muuseum: siin on palju kontserte ja üritusi, siin on ka Draama festival – tegevuste palett on hulga laiem,» rääkis ta.