Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo tunneb heameelt, et ühiskonnas on lasterikkus muutunud tõeliseks väärtuseks. FOTO: Tairo Lutter

Igal teisel Eesti noorel on vähemalt kaks õde-venda, mis tähendab, et ligi pool noorte põlvkonnast kasvab peredes, kus on kokku vähemalt kolm last. Selliseid peresid nimetatakse tänapäeval lasterikasteks peredeks ning paljud neist võtavad osa mõne Eesti Lasterikaste Perede Liidu (ELPL) maakondliku liikmesorganisatsiooni tegevusest.