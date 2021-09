Tänapäeval on suured pered muutunud suhteliselt haruldaseks. Kui kolm ja neli last on umbes viiendikul naistest ja nende kaasadest, siis viis või rohkem last juba väga vähestel. Olgugi et lastetust esineb praegustes heaolu tingimustes ligi poole vähem kui vanasti, ei piisa sellest taastetaseme saavutamiseks. Kui vähemalt pooltesse lastega peredesse sünniks taas kolm-neli last, poleks rahva kestlikkuse üle põhjust muretseda.