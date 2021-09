Kõigepealt muidugi võiksid ühiskond ja ka riigi esindajad näha suurperesid kui väärtust. Kui minna konkreetsemaks, siis tagasiside peredelt on, et praegune lasterikka pere toetus on väga vajalik ja tuntava mõjuga, kuid probleemiks on selle kaasaskäimine elukalliduse tõusuga. Peretoetusi tuleks indekseerida või garanteerida muul moel, et need ei jääks ajale jalgu ega muutuks formaalseks, mis headel aegadel paistavad eesrindlikult silma ning kehvematel jõuavad esimesena kärpeprogrammidesse. Lastega pered vajavad stabiilsust – see tuleks seada prioriteediks sõltumata riiki tabada võivatest väljakutsetest.