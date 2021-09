Välismaa lühiuudised

Merkel avaldas Laschetile toetust

Saksa kantsler Angela Merkel ütles, et Saksamaa vajab Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) ja Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU) valitsust eesotsas Armin Laschetiga. «Vähem kui kolme nädala pärast leiavad aset Bundestagi valimised. Need ei ole erilised valimised mitte üksi sellepärast, et esimest korda 1949. aastast ei osale neis ametisolev kantsler. Need on erilised valimised sellepärast, et raskel ajal on vaja langetada meie riigile tähtis otsus ja ei ole ükskõik, kes riiki juhib,» ütles Merkel eile Bundestagis. «Parim tee meie riigile on CDU/CSU valitsus Lascheti juhtimisel, sest see valitsus tähendaks stabiilsust, usaldusväärsust, mõõdukust ja tsentrismi,» rõhutas Merkel. Üldvalimised Saksamaal toimuvad 26. septembril. AFP/BNS