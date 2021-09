Kui Reformierakonna nelja nädala koondtulemus – 28,7 protsenti – ei paista veel liiga dramaatiline, siis politoloog Martin Mölder juhtis tähelepanu nende erakordselt madalale viimase nädala tulemusele (25 protsenti). See annab märku, et märtsis alguse saanud trend jätkub.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juhi Mart Võrklaeva sõnul on nad reitingutega rahul ja langustrendi pärast ei muretse. «Me lahendame kriisi nii hästi, kui suudame, hakkame eelarvet kokku panema ja tegeleme riigi arendamisega. Ma ütleks, et igapäevast reitingute põhjal juhtimist me ei viljele. Võib-olla on see ka tulemustes näha ehk reiting on endiselt hea.»