Suri Barack Obama iidol

«​The Wire’it» peetakse ­tihti kõigi telesarjade ­esikolmikusse kuuluvaks. Selle tegevus toimub Baltimore’is, USA ühes vaeseimas linnas, paljud selle tegelased on Baltimore’i slummielanikud, kellest suurem osa on ka narkokaubandusega seotud.

Nüüd levis uudis ­Omari osatäitja Michael K. ­Williamsi surmast. Omar on surnud ja ­sedakorda päriselt. 54-aastasena ja põhjusena märgitud heroiin. Nii et suri mingis mõttes nagu ta loodud tegelane, ainult selle ­vahega, et ekraani-Omar ei tarvitanud narkootikume. Ta hoopis röövis kohalikke narkodiilereid, mantli­hõlmad valla ja püss käes, ja pärast neid rööve kadus alati kuhugi. Tema kohta öeldi linnatont, urban ghost. Omar oli ka gei ja seda mitte kuigi geisõbralikus keskkonnas. See lisas tema linnatontlusele veel nüanssi. Teda taheti ju väga ära tappa, aga pikka aega ei saadud. Tema rolli puhul mainiti ka uut vaatenurka mustanahalise maskuliinsuse kujutamisel.