Eesti lühiuudised

Luunja kurkidest leiti keelatud aine jääke

Grüne Fee ehk Luunja kurkidest leiti Eestis keelatud taimekaitsevahendi jääke. Need olid tasemel, mis ei ohustanud inimeste tervist ega keskkonda. Ettevõtte esindaja selgitas, et aineid oli toodud proovimiseks ja katsetamiseks Soomest. Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) märkis, et Eestis tohib kasutada ainult neid vahendeid, mis on Eesti taimekaitsevahendite registris. Kõiki asjaolusid arvestades pidas PTA vajalikuks tunnistada ASi Grüne Fee Eesti agronoomi taimekaitsetunnistuse kehtetuks. PM

Politsei kuulas üle Tallinna abilinnapea

Politsei kuulas eelmisel nädalal üle Keskerakonda kuuluva Tallinna abilinnapea Eha Võrgu (pildil), riigiprokuratuur on algatanud kriminaalmenetluse valeütluste andmise tunnustel. «Alustasime augusti lõpus kriminaalmenetluse karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb valeütluste andmist. Oleme kahtlustuse esitanud ühele inimesele, kuid praegu me menetluse kohta täpsemaid detaile ei avalda,» ütles riigiprokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas. Delfi andmetel on juhtum seotud kriminaalasjaga, millega uuriti Jana-Helen Juhaste väidetavat keelatud annetust Keskerakonnale. PM

14. liitlaste abiga Kabulist evakueeritud Afganistani kodanik jõudis eile Eestisse. Kokku võtab Eesti Afganistanist vastu kuni 30 inimest.

Ministeerium esitas Repsi kriminaalasjas tsiviilhagi

Haridus- ja teadusministeerium esitas endise haridusministri, keskerakondlase Mailis Repsi kriminaalasja raames tsiviilhagi. Ministeeriumit esindav vandeadvokaat Marko Kairjak ütles, et kriminaalasja kohtusse saatmisel vaadatakse see läbi koos kriminaalasjaga. See tähendab, et kohus otsustab siis ka selle üle, kas Reps on süüdi või mitte. Hagi sisu ega seal toodud summasid ta asja kohtusse saatmiseni avaldada ei saa. Reps on kriminaaluurimise all, kuna kahtlustuse kohaselt võis ta ministrina kasutada ministeeriumi vahendeid enda ja oma pere huvides. BNS

Covidi-tõendi kontrollimine läheb lihtsamaks