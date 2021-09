Reportaaž Viinistu kunstimuuseumis toimunud festivalilt-konverentsilt on muidugi paras väljakutse, sest see peaks kajastama kogu üritust iseloomustanud sünkretistlikku ilmataju, üheaegselt nii eluteadustes, humanitaarias kui ka kunstides kümmekonna viimase aasta jooksul ilmnenud nihet ökoteadlikkuse poole. Ning samal ajal tuleks ära mainida ka selle uuema mõtteviisi töötubades ja loodusmatkades kehastunud praktilis-poliitilisi aspekte. Oluline on «Biotoopia» puhul märkida ka seda, et Peeter Lauritsa kureeritud hübriidset distsipliinide, ideede ja praktikate vastastikust tolmlemist soodustavat segasummasuvilat pole kavandatud ühekordse üritusena, vaid pigem keerukate tagasisidemehhanismidega interdistsiplinaarse organismina.