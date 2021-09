Järgnevad aastad on Ida-Virumaa jaoks võtmetähtsusega. Sellest sõltub, kas Ida-Virumaast saab elujõuline, arenev ja atraktiivne maakond nii kohalikele kui ka teistele Eesti elanikele või hääbuv ning vananev piirkond, kus on küll kena käia loodust ning rannamõnusid nautimas, kuid noored ja tööealine elanikkond on lahkunud. Kogu selles protsessis on võtmeroll regionaalsetel kutse- ja kõrgharidusasutustel ning ülikoolidel.