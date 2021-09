Päikesepaneelid tootsid kuumal suvel rekordilist tulu

Tellijale

„Oleme päikeseenergia valdkonnas tegutsenud peaaegu kümme aastat, aga nii häid suviseid numbreid pole selle aja jooksul veel näinud. Põnev on jälgida päikeseenergia osakaalu kasvu kogu energiatootmises, mis teistpidi ka mõnevõrra vähendas elektrienergia hinna kasvu tarbija jaoks,” selgitas Energiapartneri juhatuse liige Mikk Saar (pildil). Ta lisas, et ehkki augustikuu toodang oli juba väiksem, püsis elektri hind endiselt kõrge.

Vaadates Eleringi kodulehel olevaid andmeid, on näha, et 20. juunil, kui muu elektritootmine oli väike, oli ühel tunnil päikeseelektri osakaal kogu kohalikus tootmises 74 protsenti. Seejuures Eleringi andmetes ei ole arvesse võetud seda päikeseenergiat, mis võrku andmata ise ära tarbiti, nii et tegelik tipp oli sellest veel suurem.

Saar tõdes, et huvi päikeseenergia vastu on olnud suurem, kui võis eeldada seoses 50 kW taastuvenergia rajatise toetuste meetme lõppemisega 2020. aastal. Soovi endale päikese­elektrijaam rajada on kasvatanud tema sõnul mitu põhjust.