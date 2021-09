Aljonuška puhvetis süüakse esmalt silmadega

Sibulatee puhvetite päeva korraldaja Liis Lainemäe sõnul süüakse Aljonuška puhvetis kõigepealt silmadega. „Väljapanek, kaunistused ja küpsetised ise on sellised, mida tahetakse enne fotoaparaadi või telefoniga rünnata ja alles seejärel asutakse toitu ostma ja sööma,” kirjeldas Lainemäe ja kiitis Aljonat väga tubliks. „Ka väikese lapse kõrvalt on rivis.”

Lapse sünd käivitas kondiitriäri

Iga kuu sünnipäeval sai tehtud tort ja sellest pilt. Seejärel hakkas ta sõpradele torte ja pirukaid tegema, lisas nendest Facebooki pilte, mis hakkasid levima ning tellimusi tuli ka võõrastelt. Jevgeni aitas koduköögi paberid korda ajada ja Aljonal oligi endale töökoht loodud. Kontoritööd ta enam taga ei igatse, samas ütles, et ülikoolis õpitud majandusteadmistest on oma ettevõtte asjade korraldamisel abi.

Tema kodus on kogu aeg küpsetatud. Palju tarkust pärineb vanaemalt, ent Aljona on vanaema retsepte tänapäevasemaks muutnud. „Vanaema küpsetas puuküttega ahjus, kus temperatuur kõikus, mõnikord oli osa koogist kõrbenud,” meenutas Aljona.

Aitab lastel kingitusi teha

Aljona on rohkem soolaste pirukate usku. Kõige rohkem tellimusi tuleb laste sünnipäevadeks. Lisaks teeb ta koolitusi. Järjest rohkem tahavad noored emad ise õppida, kuidas lapse sünnipäevaks torti kaunistada. Täiskasvanute õpetamine on Aljona jaoks paras pähkel. Selleks peab valmistuma ja konspekti koostama. „Ma ei ole ju mingi õppejõud,” tunnistas ta. Teine asi on lastega koos meisterdada, seal pole vaja palju rääkida, oluline on tegutseda ja ette näidata. Selliseid õpitubasid teeb ta näiteks enne tähtpäevi: emade-, isade-, naistepäev või jõulud. Siis tulevad lapsed kokku ja valmistavad oma vanematele kauni ja maitsva kingituse.