Vananaistesuvi – suvest järele jäänud päikesekild

Seega võib öelda, et praegune soe ilusa ilma periood on tõenäoliselt vananaistesuvi ehk vanakas.

Maret Kents kirjutas kord: „Vananaistesuvi – see on suvest järele jäänud päikesekild, mis vaatab kord sügisel tagasi, nagu oleks tal kahju anda loodust kõike hävitavale sügisele.”

Esmalt, klimaatiline suvi algab siis, kui ööpäeva keskmine õhutemperatuur tõuseb püsivalt üle +13 kraadi. See langeb kokku ajaga, mil väljas võib hakata kasvatama soojalembeseid köögivilju, viljapuud on lõpetanud õitsemise, kuid pihlakas alles puhkeb õide.

Mis on vananaistesuvi ja millal seda võib siis oodata? Paraku on vananaistesuve määratlus küllaltki segane. Euroopas mõistetakse vananaistesuve all üldiselt septembris või oktoobris mitmepäevast soojade päevadega ilma, mille põhjuseks on blokeeriv kõrgrõhkkond (antitsüklon).