Eesti lühiuudised

Järgmise aasta lind on metskurvits

Eesti ornitoloogiaühing valis 2022. aasta linnuks metskurvitsa ehk nepi, kes on tuntud kevadise mängulennu poolest. Metskurvits on metsas elav kurvitsaline, kes tegutseb valdavalt hämaruses ja öötundidel. Varjatud eluviisi tõttu on liik raskesti uuritav ning seetõttu tema bioloogiast väga palju ei teata. Vaid kevadise mängulennu ajal kaotavad isaslinnud neile omase valvsuse ning näitavad ennast õhtuhämaruses territooriumilende tehes. Metskurvitsa aastal on lisaks traditsioonilistele ettekannetele, suurele linnuõhtule ja vaatlusandmete kogumisele plaanis foto- ja videovõistlus ning metskurvitsatele GPS-seadmete paigaldamine lindude mängulennu uurimiseks. Tänavuse aasta lind on kuldnokk. Eesti ornitoloogiaühing on aasta lindu valinud alates 1995. aastast. BNS