Välismaa lühiuudised

Ühendkuningriik võib põgenikepaadid tagasi saata

Ühendkuningriik ja Prantsusmaa ristasid eile piike Londoni plaani tõttu hakata üle La Manche’i väina tulevaid põgenikepaate tagasi saatma. Briti uudisteagentuuri Press Association andmetel on sel aastal väikeste paatidega väina ületanud vähemalt 14 100 inimest. 2020. aasta jooksul tuli paatidega Suurbritanniasse 6000 migranti vähem. Mitme ajalehe sõnul on Briti siseminister Priti Patel andnud loa üle väina sõitvad väikepaadid enne Suurbritannia lõunarannikule jõudmist tagasi pöörata. Väidetavalt ähvardab ta tühistada miljonitesse ulatuva rahastuse, mida on lubanud Prantsusmaale abiks migratsiooniküsimuse lahendamisel. Prantsuse siseminister Gérald Darmanin hoiatas eile, et Prantsusmaa ei lepi rahvusvahelise mereõiguse rikkumise ega ka rahalise väljapressimisega. AFP/BNS