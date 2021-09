Iron Knight ehk Raudrüütli nime kandev sõiduk jõudis sellel nädalal esimest korda Eestisse ja Baltikumi. See erakordne sõiduk on Volvo Trucksi ja rehvitootja Good­yeari koostööprojekt. Sõiduk, mida Rootsi võidusõitja Boije Overbrink Audrus Porsche Ringil roolib, on maailma kõige kiirem veok. Iron Knight teeb 2400 hobujõudu ja kaalub 4,5 tonni.