Ilmselt võib liialdamata väita, et 11. septembril 2001 (9/11) Al-Qā‘idah’ (Al Qaeda) korraldatud terrorirünnakute seeria Ameerika Ühendriikidele on kujundanud rahvusvaheliste suhete ja julgeolekupoliitika palge 21. sajandi esimeseks veerandiks. See pale on kapriisselt dihhotoomiline, paljudest dilemmadest koormatud ja seega raskesti ennustatav.