Kosmose prügiauto ELSA on edukalt läbinud kolm katsejärku seitsmest. FOTO: tootja

Jaapani firma Astroscale on esimene, kes on asunud välja töötama kosmose prügiautot.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Poole sajandiga on kosmosesse tekitatud suurel hulgal kosmoseprügi. See juhitamatu sodi ohustab töötavaid satelliite. Rahvusvaheline kosmosejaam ISS on korduvalt napilt katastroofist pääsenud.