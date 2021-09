Üle Eesti on koolide koroonakoldeid kuus. Ometi on üksjagu õpilasi saadetud juba koju eneseisolatsiooni. Terviseameti ida regiooni juhi Marje Muusikuse sõnul on haigestunuid nii Lääne- kui ka Ida-Virumaal vanusrühmas 7–19. «Iga päev haigestub keegi, ja seda erinevates klassides,» lausus Muusikus. Nüüd on kiirtesti positiivse tulemuse saanud ka esimese klassi õpilane, oodata jääb PCR-testi tulemust.