Eesti lühiuudised

Prokuratuur taotleb Repsilt saadikupuutumatuse võtmist

Austria palus Veerpalu juhtumis Eesti kohtu abi

2019. aasta Seefeldi maailmameistrivõistlustel veredopingu tarvitamisega vahele jäänud Andreas Veerpalu (pildil) peab sügisel asuma Innsbrucki kohtu ette. Menetluses Andreas Veerpalu vastu peaks istung Austrias toimuma 15. oktoobril. Et vältida sarnast asjade kulgu nagu Andrus Veerpaluga, kus olümpiavõitja 30. augustil Austriasse ei ilmunud, palusid Austria võimud eestlaste abi. Nüüd on kohtudokumendid saadetud ka Eestisse. «Austria kohus on saatnud elukohajärgsesse kohtusse, milleks on Tartu maakohtu Valga kohtumaja, kohtudokumendid. Kohtule esitatud kirjas palub Austria kohus abi kohtukutse kättetoimetamiseks,» lausus Tartu ringkonnakohtu pressinõunik Annett Kreitsman Postimehele. PM

Tallinn valiti Euroopa roheliseks pealinnaks 2023

Täpsustus

Postimees kirjutas kolmapäeval, et Võru linnas läheb valimisvõitu püüdma SDE nimekiri eesotsas linnapea Anti Allasega. «Ühtegi lubadust me ei anna, mõte on hoida linn ausal ja tegusal kursil,» vastas ta Postimehe küsimusele valimislubaduste kohta. Tegu oli eksitusega. Õige info on järgmine: «Ühtegi lubadust ma kellelegi ei andnud, mõte on hoida linn ausal ja tegusal kursil,» vastas ta küsimusele selle kohta, kuidas õnnestus sotside ridadesse nii palju kandidaate juurde saada. PM