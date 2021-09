Täpsemalt: 12. märtsil 2020 kuulutas vabariigi valitsus seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Kuigi eriolukord lõppes mais, jäid karmid piirangud avalikele üritustele kehtima. See tähendas, et etendusi füüsilises ruumis ja kohal viibiva publikuga hakati andma taas 1. juulist, kui lubatud oli 50% täituvus kuni 500 inimese korral siseruumis ja 1000 inimese puhul välitingimustes. Riigi, sh kultuurielu avamine ja sulgemine jäi nii seda kui järgnevat 2021. aastat iseloomustama edaspidigi.

Käesolev artikkel on kirjutatud 2021. aasta suvel, mil elu on ajutiselt taaskord tavapärastesse rööbastesse läinud, kuid ebakindlus peatselt saabuva sügise osas on endiselt õhus – ehk rohkemgi kui eelneval aastal, mil koroona teisi, kolmandaid ja neljandaid laineid ei osatud veel samavõrra karta.