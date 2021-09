Fotokuu tõuseb ja loojub

«Intensiivsed paigad» on pihustatud mööda linna eri kohtade vahel laiali, mis teoorias peaks tähendama seda, et näitusepaikadest (Viru hotellis olev Madlen Hirtentreu loodud performance «Lugupeetud Mängutoos» või Kopli rahvamajas nähtav Jasmina Cibici video «Lammuta ja ehita uuesti» jt) saavad erinevad üksused, kaunid monaadid või lülitused, mis ühes suures linnakujulises elektrikiibis üksteisega ühenduses on. Biennaal komplitseerib nõnda iseenda ruumilisi piire.

Praktikas aga tähendab see, et iga näitusekülastaja läheb väljapaneku asemel omamoodi aaretejahile ning igaühe vastav näitusekogemus hakkab sõltuma paljudest faktoritest, mis pole alati tingimata nende endi teha. Kui vaadata näituseosa Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi hoones (mis on tegelikult ju samuti paigana üsna intensiivne), võib esimese asjana tõdeda, et fotosid on siin üsna vähe. Kuid sellest pole hullu, biennaal ongi tegelikult laiemalt kaasaegse kunsti festival ning sisaldab väga erinäoliste rahvusvaheliste kunstnike teoseid, mis kõik üksteist hästi täiendavad.