Taani sõites võib täitsa kaaluda jalgratta kaasavõtmist, sest selle transport lennukiga polegi väga kallis, arvestades ka Taani hinnataset ja kohalikku elu, mis on justkui jalgratturite jaoks üles ehitatud. Jalgrattureid on Kopenhaagenis väga palju ja jalgrattaid näeb linnapildis ikka tohutult – iga maja ees ja taga, iga puu ja posti küljes.

Kui augusti keskel Taani saabusin, oli metroos maskikandmine veel kohustuslik, kuid järgmisel hommikul oli ka see piirang kadunud. Kohvikutes ja restoranides küsiti küll koroonapassi, kuid väga süvenenult mobiili QR-koodi siiski ei uuritud. Seega, elu pulbitseb Taanis täiel rinnal. See on saavutatud tänu tõhusale vaktsineerimisele: kogu elanikkond on üle 70 protsendi ulatuses täielikult vaktsineeritud ning riskigrupist ehk üle 60-aastastest on üle 95 protsendi saanud kaks vaktsiinidoosi.