Tellijale

Tõenäosus, et te olete kuulnud Priit Vaikmaast – kes on pärit Saaremaalt samast kohast, kust Ott Tänak (kes tutvustamist mõistagi ei vaja) –, ei pruugi olla suur. Ta ei ole esile trüginud, sest selleks pole tema sõnul olnud lihtsalt vajadust ega põhjust. Ometi on ta omas vallas maailma edukamaid ettevõtjaid.

Te ei pruugi Vaikmaast teada seepärast, et üle 70 protsendi käibest teenib tema ettevõte USAs. Ja veel millega! SMSidega, mis on paljude arvates suhtluses juba üleeilne päev.

Olgu tutvustuseks veel lisatud, et Vaikmaa (43) kuulub Jõhvi uue tehnoloogiakooli kood/Jõhvi toetajate hulka, on SOS lasteküla suurim eratoetaja ja erakondi toetava IT-ettevõtjate grupi liige. Ja see pole loomulikult sugugi kõik.

Teilt kui hinnatud investorilt ei saa jätta algatuseks küsimata, kas oleksite keskmise palgateenijana võtnud teisest pensionisambast raha välja?

Keskmise palga teenijana, kuid ettevõtluspisikuga, oleksin vist raha sambast välja võtnud ja proovinuks seda kuidagi targemini tööle panna. Arvatavasti oleks see kulunud mõne laenu või võla tasumiseks, aga ka mõne väiksema äriprojekti käima tõmbamiseks. Kuid paraku on olukord selline, et keskmine palgateenija ei viitsi ja ei oska ise oma raha investeerida, ja kokkuvõttes oleks enamikul targem ikkagi raha fondi alles jätta.

Kaja Kallase valitsus ei ole teeninud erilist kiitust koroonapandeemia ohjeldamisel ja vaktsineerimise korraldamisel. Kuuldavasti olite valmis oma ettevõttega appi minema, ent abi ei vajatud. Mis ettepanek see oli?